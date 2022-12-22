Общество

Россиянам посоветовали не пить чай сразу после еды

Пить чай лучше через 40 минут после приема пищи, заявила нутрициолог Маргарита Львова.

Чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа из пищи, однако негативное воздействие напитка зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени его употребления, цитируют «Известия» специалиста по питанию Маргариту Львову.

«Вопрос в количестве и качестве чая, который употребляют. Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объем до 400 мл в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты», — пояснила эксперт.

При этом она подчеркнула, что чай из пакетиков не принесет организму никакой пользы. Кроме того, кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды.

«Если хотите попить чай, то после приема пищи должно пройти как минимум 40 минут. Всё зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая», — резюмировала Львова.