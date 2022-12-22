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Общество

Наличие систем мониторинга уровня глюкозы для детей диабетом проконтролировал Михаил Ведерников

22.12.2022 18:33|ПсковКомментариев: 0

Вопрос обеспечения детей, больных сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На эти цели в региональном бюджете в этом году было заложено 40 млн рублей. Глава региона напомнил, что первая партия сенсоров была выдана в марте этого года и попросил доложить о продолжении работы. Марина Гаращенко сообщила, что с 12 декабря в полном объеме осуществлены последние поставки по контрактам этого года, в связи с чем все дети обеспечены сенсорами на полгода веред.

Работу по обеспечению системами мониторинга планируется продолжить и в следующем году. Они позволяют существенно упростить контроль за уровнем гликемии и улучшить качество жизни детей, отметили в правительстве. В региональном бюджете запланировано необходимое финансирование.

Также председатель комитета по здравоохранению доложила губернатору о том, что Псковская область приняла окружной семинар по вопросам организации медпомощи пациентам с сахарным диабетом. С участием ведущих федеральных экспертов рассмотрен широкий круг тем, связанных с организацией работы по эндокринологическому направлению.

Михаил Ведерников отметил, что это направление работы, учитывая рост заболеваемости сахарным диабетом, в системе здравоохранения требует все большего внимания. Именно поэтому со следующего года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина стартует профильный федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Он позволит комплексно подойти к решению вопросов профилактики и лечения этого заболевания, а также реализовать мероприятия, нацеленные на улучшение качества и доступности медпомощи.

Теги: #регион60 #диабет
Источник: Псковская Лента Новостей
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