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Кристина Кобызь рассказала о последних проектах Жанны Малышевой

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь рассказала о последних проектах Жанны Малышевой, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На самом деле буквально на прошлой неделе мы планировали совместные проекты и последнее время очень тесно сотрудничали, потому что Жанна Николаевна очень активно и продуктивно занималась продвижением нашего культурного наследия. Мы делали совместные проекты с нашим турцентром, библиотеками, колледжем искусств. Она объединяла ремесленников и молодежь с целью наставничества и продвижения Пушкинской темы. Наш последний прекрасный проект "Пушкин и его друзья" был очень востребован. Конечно, мы планировали еще множество совместных проектов», – рассказала Кристина Кобызь.

Бывший председатель комитета по культуре Псковской области, заместитель директора по развитию и продвижению Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Жанна Малышева ушла из жизни сегодня, 22 декабря. Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь отметила, что проектами Жанны Малышевой займутся ее коллеги из музея-заповедника «Михайловское».

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«Естественно, ее коллеги будут продолжать ее деятельность и далее. Мы буквально на неделе планировали проекты на Рождество и Старый Новый год. Она объединила большой пласт интересных людей вокруг своего проекта "Пушкин и его друзья". Конечно, это уникальный человек, который знал сферу культуры у нас и пытался объединить всех с общей целью продвигать такое большое культурно-историческое наследие», - заключила Кристина Кобызь.