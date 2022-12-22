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Андрей Турчак выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой

22.12.2022 21:20|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель председателя Совета федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой.

«Сегодня, 22 декабря, ушла из жизни Жанна Николаевна Малышева. Невероятно светлый, душевный человек, который всецело отдавал себя своей профессии. Ее самоотверженность, настоящее служение выбранной стезе, отзывчивость и доброта к людям навсегда останутся в нашей памяти. Благодаря труду Жанны Николаевны многие направления культурной жизни региона получили новый импульс развития. Она смело, креативно решала самые сложные задачи. При этом коллеги всегда отмечали ее внимательность, конструктивный и позитивный настрой. Таким и должен быть руководитель. Для всех нас это преждевременная и невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Жанны Николаевны, ее коллегам, всем, кто знал и любил её. Светлая память!» – написал Андрей Турчак.

 

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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