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Александр Козловский: Жанна Малышева болела за культуру

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-председателя комитета по культуре Псковской области Жанны Малышевой. Об этом он написал в своем Telegram-канале

«Ушла из жизни Жанна Николаевна Малышева. Такие новости всегда вводят в ступор, на них сложно реагировать. Жанна Николаевна была человеком открытым и прямолинейным, честным и имеющим свое мнение. Много лет она руководила региональным Комитетом по культуре, и часто мы совместными усилиями решали многие вопросы. Она болела за культуру, за псковских музыкантов, актёров, художников, певцов. Делала все возможное, чтобы юные дарования нашего края могли связать свою жизнь с любимым делом. Её не стало... и вместе с её уходом канула целая эпоха...» – отметил Александр Козловский.

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Он выразил соболезнования родным, близким и друзьям Жанны Малышевой.