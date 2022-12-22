Общество

Наказание за незаконную продажу этилового спирта предлагают ужесточить

Казанские парламентарии направили в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Новшеством предполагается повысить ответственность физических лиц за розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции. Сейчас за это полагается малозначительный штраф, его хотят поднять до 30 тысяч рублей.

Вопрос стал самым заметным в повестке дня недавнего заседания Госсовета Республики Татарстан. Законопроект представил заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров. «Мы достаточно давно и скрупулезно работали над этим законопроектом. Он был разработан и направлен на заключение в Совет законодателей еще в мае 2022 года», — приводит его слова «Парламентская газета».

Кроме того, до вынесения на суд республиканского парламента документ прошел предварительное обсуждение на совместном заседании комитета Госсовета и профильного экспертного совета.

Александр Чубаров представил депутатам цифры, подтверждающие непростую ситуацию в этой сфере. В 2021 году органами внутренних дел в республике выявлено 112 преступлений, более тысячи административных правонарушений, изъято 207,3 тысячи литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Одно из направлений борьбы с нелегальным оборотом алкоголя - пресечение незаконной розничной продажи гражданами алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Ответственность за нарушение данного запрета установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях. В случае же повторного совершения такого же проступка в течение года гражданин подлежит привлечению уже к уголовной ответственности. За десять месяцев этого года в республике выявлено 166 подобных административных правонарушений, возбуждено 47 уголовных дел.

«Однако в настоящее время в кодексе административная и уголовная ответственность для физических лиц установлена только в случае незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей именно пищевой продукции, - пояснил Александр Чубаров. - За продажу этилового спирта и спиртосодержащих непищевых изделий применяется малозначительное наказание в виде штрафа в размере от полутора до двух тысяч рублей и конфискации. Между тем, и это даже не стоит обсуждать, употребление такой продукции наносит огромный вред здоровью, а в иных случаях представляет и угрозу жизни».

Законодательной инициативой Госсовета предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей — «Незаконная розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции физическими лицами».

И тем самым установить ответственность продавцов за нарушение статьи, увеличив штрафы до 30 тысяч рублей. Кстати, реализация такой непищевой продукции, как духи, вода туалетная, одеколоны объемом до 150 мл, средства для ухода за кожей до 250 мл, спиртосодержащей продукции в металлической аэрозольной упаковке объемом не более 450 мл и некоторой другой, выводится за рамки данной законодательной инициативы. По словам Александра Чубарова, на законопроект получены положительные заключения правового управления Госсовета РТ и, что очень важно, Совета законодателей.

«Тема противодействия нелегальному производству и обороту такой продукции не теряет актуальности. Вопросы эти являются проблемными не только для Татарстана, но и для других российских регионов. Нюансов тут много, и задача законодателей — найти эффективные рычаги в борьбе с этим социальным злом», - подчеркнул, участвуя в обсуждении, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Представлять законодательную инициативу в нижней палате российского парламента Госсовет РТ поручил депутату Государственной Думы от Татарстана Айрату Фаррахову.