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Огуречный цепень обнаружили в собачьих фекалиях псковские микробиологи. ФОТО

Фрагмент стробилы огуречного цепня обнаружили специалисты отдела микробиологии Псковской облветлаборатории при исследовании фекалий от собаки в декабре 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: Псковская областная ветлаборатория

Огуречный цепень или Dipilidium caninum – плоский червь (цестода), паразитирующий в кишечнике мелких домашних животных и человека. Свое народное название гельминт получил за характерную форму члеников, выходящих во внешнюю среду вместе с фекалиями и напоминающих зерна огурца.

«Окончательными хозяевами данного вида гельминтов являются мелкие домашние хищники – собаки, кошки, лисы, еноты, хорьки. Из их организма вместе с фекалиями выделяются членики, которые активно двигаются, выделяя яйца. Яйца проглатываются промежуточными хозяевами – личинками блох, в которых через 2-4 недели развивается инвазионная личинка – цистицеркоид. Блохи и власоеды находятся на шкуре и шерсти животных», – отметили специалисты.

Дети во время игр с щенками, котятами и взрослыми животными при очень тесном контакте с ними, особенно при лизании и поцелуях, заглатывают промежуточных хозяев (блох с развившихся в их организме цистициркоидами). Это и приводит в дальнейшем к заболеванию детей дипилидиозом.

В организме человека личинки дипилидиумов паразитируют в ворсинах слизистой оболочки тонкой кишки, взрослые особи – непосредственно в просвете тонкого кишечника. Чаще всего паразитирование дипилидиумов протекает бессимптомно, реже появляются симптомы нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта: плохой аппетит, жажда, слюнотечение, тошнота, рвота, диарея, боли и вздутие живота, зуд в перинатальной области, в области гениталий. При заражении несколькими особями гельминтов возможно развитие анемии и общей сенсибилизации и интоксикации организма, сопровождающиеся лихорадкой, головокружениями и головной болью, бледностью кожи и слизистых оболочек, нервной возбудимостью, нарушениями сна, снижением массы тела. Во время дефекации и вне ее из анального отверстия выделяются активно двигающиеся членики.

Для профилактики заболевания дипилидиозом необходимо использовать противоблошиные ошейники, регулярно проводить санитарную обработку помещений, где содержится животное при помощи инсектицидов. Также необходимо проводить дегельминтизацию не реже 2 раз в год с последующей проверкой ее эффективности лабораторными методами.