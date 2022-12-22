Общество

Игорь Иванов о карте скидок для членов профсоюза

Проект «Дисконтная карта члена профсоюза» планируют запустить в Псковской области уже в первом квартале 2023 года. Как будет работать такая карта, на какие услуги распространится её действие? Подробнее о новом предложении профсоюзов председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- Не знаю, насколько это ноу-хау, но в декабре профсоюзы анонсировали появление профсоюзной карты скидок. Что это такое? Откуда появилась идея?

- Во-первых, идея эта не нова. Где-то, наверное, лет 8, а может быть и больше, назад, я тогда ещё работал в отделе развития профсоюзного движения и коллективных действий, мы пытались сделать какую-то такую региональную историю. Набрали около 50 партнёров. Карта, вроде как и работала какой-то период, но потом это всё сошло на нет.

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- Почему, как вам кажется, это произошло?

- Может быть, это в какой-то степени были и наши недоработки, потому что тот дисконт нужно было постоянно обновлять. Понятно, что дисконт, который был 8-10 лет назад, и дисконт, который сейчас, это две разные вещи. Надо постоянно работать с партнёрами, обновлять их, заключать договора, надо настаивать на том, чтобы, если это общая скидочная карта, скидка была максимальной, чтобы был смысл, выхлоп, если можно так сказать, для работников, для держателей этой карты.

- И всё-таки, откуда появилась идея возобновить проект?

- Эту историю мы решили запустить, обновить, поскольку она уже работает в других субъектах. На нас вышли наши профсоюзные товарищи, которые уже с этой историей зашли в другие регионы, и сегодня держателями этих профсоюзных карт являются более миллиона членов профсоюза на территории Российской Федерации. По Северо-Западу мы здесь одни из первых. Мы договорились, что будет определённый логотип. Мы подписали соглашение за декабрь, январь, февраль. Профессиональная команда, в которой порядка 60 специалистов-маркетологов, набирает партнёров на территории региона с учётом наших рекомендаций. Здесь тоже наши специалисты работают, это интересно для нас, поскольку у нас точечные скидочные мероприятия уже работают. У нас есть скидки в бассейны, фитнес-залы, кафе, рестораны. И сегодня это всё необходимо объединить.

Ещё один плюс этой карты в том, что здесь уже заключены договоры для работы с федеральными сетями, это и заправка «Газпром», и магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Л'Этуаль» - порядка 20 федеральных сетей, которые по этой карте будут работать.

Когда посмотрели расклады, понятно, что решение приняли не за один день, мы рассчитали, что даже по федеральному направлению среднестатистический работающий житель Псковской области с динамикой его трат экономит порядка 3-4 тысяч рублей, если он постоянно пользуется этим дисконтом. И ещё раз повторю, что скидка должна быть максимальной, она не должна быть меньше, чем эти сети предоставляют кому-то другому. Поэтому здесь будет реальная экономия. Мы рассчитываем, что в феврале-марте мы первые карты получим. Пока всё выглядит радужно.

- Как будет выглядеть карта, это пластик?

- Да, это пластиковая персонифицированная карта, она будет выдаваться членам профсоюза по заявке областных организаций. Не получится так, что член профсоюза приходит и говорит: «Дайте мне карту!» Соответственно, областная отраслевая организация обращается к нам в облсовпроф, даёт соответствующий список членов профсоюза. Мы список подтверждаем, заказываем карты, выдаем людям. Сами профсоюзные карты для нас стоят небольшие деньги, но они нисколько не стоят непосредственно для члена профсоюза.

То есть здесь будет солидарное участие, как мы предполагаем, областной отраслевой организации либо первичной профсоюзной организации, ну и в большей части областного совета профессиональных союзов. Как мотивация, мне хотелось бы, чтобы это на будущий год сработало.

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- Тем более на следующий год, как вы объявили, для всех членов профсоюзов в псковских санаториях будут, как всегда, специальные цены и специальные скидки.

- Да, специальные скидки, которые мы делаем, это профсоюзная цена, которая практически в два раза ниже, чем коммерческая. Поэтому мы свою социальную направленность продолжаем по многим направлениям.

Беседовал Дмитрий Иванов