Общество

«Наступить некуда»: жителей Запсковья призвали убирать за своими собаками

Жительница микрорайона «Звёздный» в Пскове обратилась к горожанам, у которых есть домашние питомцы, с просьбой убирать продукты их жизнедеятельности после прогулки на улице. Запись размещена в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из архива ПЛН

«Владельцы собак, которые выгуливают своих питомцев на поле, где находится новый садик (улица Юности, 30). Убедительная просьба, убирайте, пожалуйста, за своими любимцами какашки, которые лежат прямо на пешеходной дорожке, ведущей к садику. Еще прошел только месяц зимы, а там уже наступить некуда. Все-таки там ходят и маленькие дети тоже. Если каждый будет убирать за своей собачкой, то и какашек не будет», - написала женщина.

Мнение поддержали и другие подписчики сообщества. «Если бы все убирали за своими любимыми питомцами, город был бы чище и не было бы так противно ходить по дорожкам», - отметила в комментариях другая местная жительница.