Общество

Псковское отделение Юнармии стало призером смотра-конкурса

Региональное отделение Юнармии Псковской области стало призером смотра-конкурса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в реготделении.

Фото здесь и далее: региональное отделение Юнармии Псковской области

В Москве подвели итоги смотра-конкурса региональных отделений на декабрьском заседании главного штаба Юнармии. Региональные отделения были разбиты на региональные группы по численности детей с 8 до 18 лет. Псковская область вошла в третью группу с численностью 50 000-100 000 детей и заняла второе место в конкурсе.

Кубки и дипломы I, II и III степеней начальникам региональных отделений вручил начальник главного штаба Никита Нагорный.

«Руководящий состав нашего коллектива следует пути испытаний. Они начинаются для нас с вами на федеральном уровне и заканчиваются на каждом конкретном ребенке, с его конкретным запросом!» - отметил Никита Нагорный.

Начальник регионального отделения Псковской области Михаил Рыбчинский поблагодарил руководителей местных отделений за плодотворную работу. «В первую очередь это ваша заслуга» - добавил он.