Общество

Вакансии банщика и управляющего фермой открыты в Псковской области

Вакансии пармейстера, корневщика и управляющего фермой открыты в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Эксперты сервиса составили список самых редких и необычных вакансий, открытых в Псковской области на начало декабря. В их числе – вакансия печатника флексопечати. Как можно понять из объявления, будущему сотруднику предстоит выполнять весь комплекс работ на флексографских печатных машинах (замешивание пантонов, высечка ролевой этикетки). Чтобы претендовать на вакансию, соискатель должен иметь аналогичный опыт работы от года. Зарплата – до 80 000 рублей на руки.

Также в Псковской области ищут пармейстера / банщика (вакансия подойдёт для тех, кто любит баню, знает тонкости парения и банного массажа), корневщика (специалиста по отбору и нарезке продуктов) и управляющего фермой, которому предстоит управлять хозяйственной и производственной деятельностью фермы.

Помимо этого, областная психиатрическая больница ищет медицинского психолога и предлагает зарплату от 20 000 рублей. Будущий сотрудник будет проводить психодиагностическое исследование, а также длительные диагностические наблюдения. Также в области требуется контролёр по снятию показаний электросчётчика, который может заработать от 19 000 рублей за снятие показаний в жилых домах и коммерческих помещениях.