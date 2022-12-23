Общество

«Курс молодого хирурга» хотят ввести в России

Правительство опубликовало постановление, которое рекомендует брать на работу анестезиологами и хирургами врачей других специальностей после прохождения курсов переподготовки. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, на должность анестезиолога-реаниматолога, травматолога-ортопеда или хирурга можно будет брать аккредитованных врачей с дипломами по специальностям «лечебное дело» или «педиатрия». Однако доктор должен пройти обучение по соответствующей дополнительной профпрограмме, которое должно занять не менее 1296 часов (9 месяцев). В документе также уточнили, что те, кто уже закончил интернатуру или ординатуру укрупненной группы специальностей «клиническая медицина», смогут освоить новое направление быстрее для них предусмотрели не менее 504 часов (3,5 месяца) профессиональной переподготовки.

Постановление вступило в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года, сообщает «Парламентская газета».

«Сокращение сроков обучения врачей некоторых специальностей мы очень много обсуждали в Госдуме, — прокомментировал это решение член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Михаил Кизеев. — Девять месяцев дополнительной профессиональной подготовки — значительный объем знаний. Как показывает практика, этого достаточно с учетом того, что специалист до этого учился еще шесть лет».

Депутат также уточнил, что речь идет именно о профессиях, где в первую очередь важны практические навыки, — хирург, травматолог-ортопед и анестезиолог, которых сегодня катастрофически не хватает. «Благодаря постановлению мы упрощаем порядок их приема на работу и делаем серьезный шаг к решению кадровой проблемы на местах», — добавил парламентарий.

Принятое решение — это вынужденная мера, которая позволит хоть как-то разрядить ситуацию с дефицитом кадров, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. «Сейчас нащупываются механизмы, которые бы позволили затыкать эти кадровые дыры, — сказал эксперт. — Но, конечно, это не значит, что хирургов и анестезиологов будут набирать на улице, среди людей, далеких от медицины. Речь идет о врачах, которые уже имеют базовые знания, в том числе и в хирургии, и прошли соответствующую подготовку. Поэтому я бы не стал сеять панику».

Что касается качества медпомощи, которую будут оказывать новоиспеченные хирурги и анестезиологи, то, по словам Жулева, все будет зависеть от уровня курсов переподготовки, а потому их качеству важно уделить особое внимание.

Проблему дефицита специалистов переподготовка облегчит, но вряд ли решит полностью, уверен заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. По его мнению, сложно сказать сейчас и о том, достаточно ли девяти месяцев, чтобы врач мог освоить новую специальность. Ведь раньше для этого заканчивали двухгодичную ординатуру.

«Возможно, девяти месяцев переподготовки будет достаточно для работы хирургов в амбулаторном звене, — отметил Круглый. — Что же касается стационарной хирургии, анестезиологии и реаниматологии, то это большой вопрос».

Сенатор полагает, что недостаток кадров именно в хирургических специальностях во многом вызван многочисленными резонансными судебными делами и уголовным преследованием специалистов за врачебные ошибки. Плюс огромная нагрузка, нелимитированный рабочий день и относительно небольшая зарплата — все это делает профессии хирурга или анестезиолога непривлекательными для молодых специалистов и студентов. А страдают в результате пациенты.

«Важно, чтобы в обществе сложилось другое отношение к врачам, — подчеркнул Круглый. — Чтобы они не находились постоянно в позиции оправдывающихся и не были априори во всем виноваты. Поэтому инициированная депутатами Госдумы работа по декриминализации врачебной ошибки чрезвычайно важна».