Общество

Парк «Лукоморье» построят в Пушкинских Горах за 80 млн рублей

Пушкинские Горы получат 80 млн рублей на реализацию проекта «Лукоморье». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губурнатор Псковской области Михаил Ведерников.

Изображение здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Проект стал победителем дополнительного конкурса малых городов и исторических поселений Минстроя России.

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Территория, которая будет благоустроена, расположена на стыке Святогорского монастыря, дороги на Воронич и дороги в имение Ганнибала, а с другой стороны примыкает к гостинице «Дружба» и ресторану «Лукоморье». Площадь территории – более 4 га: здесь будет расчищен и благоустроен парк и организована зона отдыха.

Как отметил глава региона, историческая территория «Борок» будет сохранена в современном природном состоянии. Планируется заменить сценическую площадку и соорудить амфитеатр для удобного расположения зрителей.

У входа в парк «Лукоморье» появится павильон с кафе и туристическим информационным центром. В парке обустроим детские площадки со сказочными героями, скамьи-шезлонги, прогулочные дорожки, смотровую площадку.

Проект будет реализован в 2023-2024 годах.