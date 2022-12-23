Общество

«Ведьмину Голову» запечатлел псковский астрофотограф

Туманность IC 2118 «Ведьмина Голова» в созвездии Ориона запечатлел псковский астрофотограф Петр Митрофанов. Снимок он выложил в группу «Астро Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов

«Отражательная туманность в созвездии Эридана. Она отражает свет Ригеля, или, что менее вероятно, звёзд Трапеции Ориона и имеет синий цвет, в ней происходит звездообразование. Туманность имеет необычную форму, благодаря которой и получила своё название», – отметил фотограф.

Ранее Петр Митрофанов запечатлел метеорный поток Геминиды и создал таймлапс звездного неба.