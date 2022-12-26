Общество

ТЦ Fjord Plaza запустил благотворительную акцию «Ёлка желаний»

Торговый центр Fjord Plaza совместно с Всероссийским обществом инвалидов запустил благотворительную акцию «Ёлка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТЦ.

В центральном атриуме центра возле большой ели размещены письма Деду Морозу, которые написали особенные дети с ограниченными возможностями.

Каждый желающий может стать добрым волшебником, исполнив желание маленького детского сердца.

Участникам акции необходимо выбрать письмо, приобрести подарок и связаться с представителем Всероссийского общества инвалидов по телефону 8(953)248-00-95, чтобы Дед Мороз передал подарок еще одному счастливому ребенку.

«Собственник торгового центра Fjord Plaza – компания "Эгле" – уже приняла участие в акции, исполнив желание девяти особенных детей. Но пусть в этот Новый год исполнится как можно больше желаний!» – добавили организаторы благотворительной акции.