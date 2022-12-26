Общество

Какой будет погода в новогоднюю ночь в Псковской области, рассказала синоптик

Какая будет погода в Псковской области на этой неделе и в новогоднюю ночь, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

27-28 декабря ожидается изменение характера погоды. По словам эксперта, в области будет постепенное повышение температуры, а с 31 декабря на 1 января, ночью и днем, будут положительные температуры. Набор осадков также не порадует местных жителей, заметила она.

В первые дни 2023 года, по словам Талы Нещадимовой, ожидаются мокрый снег, снег с дождем и дождь. Такая погода, предварительно, может сохраниться до Рождества.

«К сожалению, арктический холодных воздух ушел, и на его смену приходит теплый воздух с Атлантики», - резюмировала начальник ЦГМС.