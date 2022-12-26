Общество

Лучших социальных работников чествовали в Пскове

В Пскове наградили победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший социальный работник» по итогам 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественная церемония прошла в понедельник, 26 декабря, в комитете по социальной защите Псковской области. Традиционно конкурс проходил в двух номинациях: «Лучший социальный работник отделения социального обслуживания на дому», «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник».

Лучшим социальным работником службы соцобслуживания на дому, по мнению членов региональной конкурсной комиссии, стала специалист Центра социального обслуживания Бежаницкого района Наталья Шиян, которая уже больше 17 лет работает в сфере соцзащиты, поддерживая тех, кто больше всего нуждается в адресной помощи.

Второе место в этой же номинации — у социального работника Центра социального обслуживания Палкинского района Веры Ивановой. На третьем месте — специалист из Центра социального обслуживания Дновского района Оксаны Богдановой.

Первое место в номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник» заняла Ирина Киселева из Центра соцобслуживания Пустошкинского района. Она работает в системе социальной защиты населения с 2014 года. Ирина Киселева курирует деятельность семи соцработников, организует работу мобильной бригады медико-социального обслуживания граждан на территории волостей, а также обеспечивает оказание соцпомощи населению, в том числе и на основании социального контракта.

Второе место — у социального работника Центра социального обслуживания Себежского района Ольги Шедловской. Тройку победителей в этой номинации замыкает Алена Быстрова из Центра социального обслуживания Печорского района.

Напомним, конкурс проводится в рамках госпрограммы Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» подпрограммы «Социальное обслуживание людей пожилого возраста».