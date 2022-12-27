Общество

Переизбыток алкоголя на Новый год раздражает каждого десятого псковича — опрос

Нескончаемые залпы новогодних салютов раздражают каждого четвёртого псковича, скучные «голубые огоньки» — каждого восьмого, а чрезмерное количество алкоголя — каждого десятого. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражает шум от фейерверков и петард: о том, что многочасовой салют за окном вызывает исключительно негативные эмоции, рассказал каждый четвертый опрошенный (24%). На поднадоевшую за много лет новогоднюю программу жалуются 12%. Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, а 3% устают от чрезмерного количества еды.

По 2% псковичей сообщили, что самое неприятное для них в новогоднюю ночь — это недосып, острое ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием и, напротив, сожаление, что веселье быстро заканчивается. Еще 13% опрошенных новогоднее настроение портят другие факторы: упоминались большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды, цены на такси и прочее. Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 31% псковичей.

Шум от фейерверков чаще вызывает негативные эмоции у женщин (30% против 17%), а скучная телепрограмма — у мужчин (14% против 9%).

Опрос проводили в период с 19 по 26 декабря.