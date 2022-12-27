Общество

Тётя из Куйбышева разыскивает племянника в Пскове

Алексея Шаталова 1965 года рождения разыскивает его тетя Людмила в Пскове через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«До 1971 года мы проживали в Куйбышеве Новосибирской области, после смерти моего брата Валентина его сын Алексей Шаталов с младшей сестрой и матерью уехали в город Псков. Первые годы мы переписывались, но потом с 1980 года связь прервалась. Очень хотелось бы найти своего племянника», - указала заявительница.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1796113.