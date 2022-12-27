Общество

График начисления пенсий в новогодние праздники опубликовали в Псковской области

Все начисленные на январь 2023 года пенсии и социальные выплаты, находящиеся в ведении Пенсионного фонда РФ, в новогодние праздники жителям Псковской области, которые получают пенсии через Почту России, будут доставлены согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Финансирование кредитных учреждений для зачисления январских средств на счета получателей пенсий и других выплат, которые обычно получают выплаты 9, 11,12,13 числа каждого месяца, будет произведено 29 декабря.

Доставка пенсий после 13 января будет осуществляться в обычном режиме.

Семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, средства поступят на счета в период 29-30 декабря.

Ежемесячная выплата из средств МСК псковским семьям будет перечислена 10-11 января.

Подробную информацию можно получить по единому телефону регионального контакт-центра: 8-800-600-01-76 (для людей, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).