Как совершать разумные покупки во время распродаж, объяснили россиянам

Большие скидки всегда заставляют людей терять рассудок. Как совершать разумные покупки во время распродаж, объяснили эксперты.
Стилисты отметили, что во время новогодних распродаж стоит ответственно подойти к покупкам. Сначала нужно определить количество денег для траты. Это позволит не выйти из бюджета и не купить то, что не нужно, пишет RuNews24.
Далее нужно составить список того, что хочется приобрести. Стоит решить, какие вещи по-настоящему требуются, а без каких можно обойтись. Нужно задать проверочный вопрос о том, действительно ли вещь подходит или её покупка вызвана трендом.
Перед покупкой лучше всего посмотреть один и тот же товар у разных ритейлеров, чтобы сравнить цены и купить более выгодно. Также эксперты отметили, что лучше примерять вещи, даже при покупках в Интернете.