Общество

Детей псковских приставов поздравили с Новым годом

Дед Мороз и Снегурочка в предновогоднюю неделю поздравили детей сотрудников УФССП России по Псковской области с наступающим Новым Годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Роли Деда Мороза и Снегурочки, как и в прошлом году, взяли на себя сотрудники управления. Поздравлять детей они начали с 27 декабря.

Главные новогодние персонажи, взяв мешок с подарками, посещают тех, кто хочет рассказать стишок, спеть песню или станцевать для Деда Мороза и его внучки. Дети вместе со своими родителями с радостью встречают Деда Мороза и Снегурочку, показывают свои нарядные новогодние ёлки, рассказали в ведомстве.

Дед Мороз и Снегурочка подарили всем детям подарки и пожелали в будущем году огромного здоровья, слушаться родителей и вести себя хорошо, и тогда они обязательно придут к ним в следующем году. Поздравления детей сотрудников службы в УФССП России по Псковской области стали уже традицией и проводятся ежегодно, для того, чтобы подарить детям новогоднее настроение и радость, добавили в ведомстве.