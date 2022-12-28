Общество

С наступающими праздниками поздравил сотрудников ковид-центра Александр Козловский

С наступающими новогодними праздниками поздравил сотрудников ковид-центра, а также пациентов детской городской больницы Великих Лук депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский

«Эти добрые акции в преддверии Нового года уже стали традицией. Мы передаем не только подарки, но и частичку своей души и тепла тем, кто нуждается сейчас в поддержке и внимании», - прокомментировал он. Вместе с ним поздравляли детей и медработников члены партии «Единая Россия».

Кроме того, по просьбе медиков помогли нарядить ёлки во дворе ковид-центра и детской больницы.

Игрушки для них собрали активисты «Единой России» вместе с неравнодушными жителями города на Ловати.