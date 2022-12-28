Общество

Порховский завод выплатил пострадавшему работнику 400 тысяч рублей компенсации

АО «Маслосырзавод "Порховский"» выплатил пострадавшему работнику 400 тысяч рублей компенсации за моральный вред. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Прокуратура района провела проверку по обращению работника завода, в ходе которой установили, что вследствие ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц за соблюдением работниками предприятия требований охраны труда и техники безопасности, одному работнику был причинен тяжкий вред здоровью.

По результатам судебного разбирательства с АО «Маслосырзавод "Порховский"» в пользу работника взыскали денежные средства в сумме 400 000 рублей. Решение суда исполнено, пострадавшему работнику выплачена денежная компенсация морального вреда в полном объеме.