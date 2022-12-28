Общество

Подарки ручной работы принесут в госпиталь для ветеранов войн в Пскове

Более 100 раненых военнослужащих, которым оказывают медицинскую помощь в Псковском госпитале для ветеранов войн, получат к Новому году подарки от активистов партийного проекта «Женское движение "Единой России"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Псковское региональное отделение «Единой России»

«Активистки партийного проекта "Женское движение "Единой России" из Псковской области выступили с инициативой посещать госпиталь с ранеными участниками СВО, которые прибывают для лечения в псковский госпиталь для ветеранов. Инициатива получила широкий резонанс и получила поддержку. Более 100 раненых накануне Нового года получат подарки, теплые пожелания, улыбки и заботу», - рассказали в отделении партии.

К «Женскому движению» присоединились женщины из администрации Псковской области. Две недели псковички собирали сладкие подарки и вязанные своими руками вещи, в том числе носки, рукавицы и шарфы, а также открытки ручной работы. Перед праздником в госпиталь отправится большая делегация женщин, примкнувших к активу «Женского движения "Единой России"».

В отделении партии напомнили, что в Псковской области «Женское движение "Единой России"» запустило акцию «Тепло родного дома», которая стала всероссийской. Женщины по всей стране вяжут вещи для участников СВО, поддерживают защитников, передавая им тепло и заботу.