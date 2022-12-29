Общество

Проект строительства школы на Запсковье разработают к весне

Разработка проектно-сметной документации для строительства школы на 1000 мест на Запсковье будет завершена весной следующего года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2022 году проведён беспрецедентный объем работ в сфере образования. В 2023 году они продолжатся. В целом на это направление запланировано более 10 миллиардов рублей», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил основные цели на данный период:

завершение строительства школы в Гдове;

программа капремонта 10 школ;

модернизация объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке). Данные работы планируют завершить в 2024 году;

завершение строительства школы в Пскове на улице Киселёва.

«В истории современной Псковской области впервые одновременно строятся, готовятся к строительству и реконструкции сразу 8 школ. Это помимо того, что уже проведён капитальный ремонт 33 школ на общую сумму 1,5 миллиарда рублей», – добавил губернатор.

Он дополнил, что весной следующего года будет завершена разработка ПСД для строительства школы на 1000 мест на Запсковье. Расчётная стоимость составит 2,1 миллиарда рублей. Проект будет реализован в 2023-2024 годах в рамках концессионного соглашения.