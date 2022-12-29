Общество

Ограничения из-за распространения коронавируса в Псковской области продлили до 31 декабря 2023 года

Действие ограничительных мероприятий, введенных в регионе в связи с эпидемиологической обстановкой, в Псковской области продлили до 31 декабря 2023 года. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Изменения внесены в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19.

«Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 декабря 2023 года», - говорится в тексте документа.