Общество

Псковские следователи поздравили с Новым годом детей-сирот

Псковские следователи посетили учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детскую деревню SOS-Псков, где поздравили ребят с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Встреча состоялась в одном из семейных домов, где следователи поздравили проживающих там ребят с наступающими новогодними праздниками и вручили им новогодние подарки.

В свою очередь дети порадовали гостей игрой на духовых музыкальных инструментах, которые освоили на регулярных занятиях под руководством псковского дирижёра Александра Роора. В ходе дальнейшей встречи гости в процессе чаепития обсудили с ребятами другие успехи в повседневной жизни и запланировали дальнейшие совместные мероприятия.