Общество

Эвакуированный из блокадного Ленинграда ищет информацию о приютившей его семье в Псковской области

Житель блокадного Ленинграда ищет приютившую его семью в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу родственников, знавших семью Царьковых: Тимофей Андреевич (1887-1947 годы) и Анастасия Андреевна (1889-1989 годы), в семью которых я был вывезен из Ленинграда после первой блокадной зимы и находился в 1942-1944 годах», - так начал свое письмо в адрес программы «Жди меня» Владимир.

Он указал, что в 1944 году за ним приехала мама, вместе с родственницей или соседкой Валей они покинули Пестово в Новгородской области, где он тогда находился ребёнком.

«В каком-то из городов, где ходили трамваи, мы растерялись, а у Вали остались с вещами документы. Впоследствии этим фактом мать объясняла разные фамилии: Царьковы - дедушка и бабушка, я - Иванов, отец - Иванов, Ванинов, Возников. Мать – Вилкова по паспорту. Хотел бы выяснить, чьими родителями были Царьковы - моего отца или моей матери? (Иванова Мария Тимофеевна - свидетельство о рождении, значит ее отец - Тимофей). На фотографии Царькова рукой бабушки написано: "Это твой папин папа". Отчество Тимофей Андреевич и Анастасия Андреевна: муж и жена или брат и сестра?», - написал Владимир.

Ищет он и Валентину или её родственников, жительницу Пестово, у которой остались документы.

Также он разыскивает соседей бабушки и знавших её, проживавших в доме №14 на улице Виноградова в Пестово Новгородской области после смерти дедушки.

«Я с ней переписывался до 1957 года. В последнем письме она мне написала, что уезжает в Устюжну Вологодской области - может там кто откликнется?» - спросил автор заявки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1802006.