Росавиация продлила режим ограничения полетов до 8 января 2023 года

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 8 января.
До 8 января ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
Остальные аэропорты работают в штатном режиме, авиаперевозчики разрабатывают альтернативные маршруты с использованием воздушных гаваней Москвы, Минвод, Сочи, Волгограда, Ставрополя.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине.