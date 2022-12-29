Общество

Завершено строительство первой очереди новой магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия нового поколения»

Компания «Атлас» завершила строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT), соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области. Протяженность первого участка магистральной линии связи составила около 560 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПАО «Ростелеком».

Изображение: ПАО «Ростелеком»

При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в нашей стране и обеспечивают возможность организации каналов до 400 Гб/с, с общей пропускной способностью до 16 Тб/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM.

Планируется, что ВОЛС TEA NEXT соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны, таким, как Владивосток, и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке.

«Строительство первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи “Транзит Европа — Азия нового поколения” (TEA NEXT) успешно завершено несмотря ни на что. Кроме того, сейчас идет активная фаза строительства участка Москва —– Торжок —– Санкт-Петербург и в 2023 году планируется начать строительство участка Торжок — Екатеринбург — граница РФ/Монголия. До ввода в строй основной магистрали мы будем использовать первый построенный участок сети в качестве самостоятельного элемента инфраструктуры в Европейской части РФ. Инфраструктура и ресурсы новой ВОЛС TEA NEXT могут быть востребованы не только нашей компанией, но и многими другими российскими операторами и компаниями. Рассчитываем, что те партнеры, которые ранее выразили намерение использовать данную инфраструктуру, продолжат сотрудничество», — сказала вице-президент по работе с операторами связи ПАО «Ростелеком» Наталия Крючкова.

«Ростелеком» приступил к реализации проекта TEA NEXT летом 2020 года, создав операционную компанию «Атлас» и начав в 2021 году стройку первого этапа проекта на участке Москва — Торжок — Санкт-Петербург и Торжок — граница Россия/Латвия.

На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри РФ и на транзитном маршруте между Европой и Азией. Потенциальные клиенты линии ТЕА NEXT смогут взять в аренду темные волокна и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.

Уникальность проекта TEA NEXT состоит в том, на базе ООО «Атлас» и новой ВОЛС в 2025–2050 годах будет создан крупнейший в РФ оператор магистральной сетевой инфраструктуры, способный предоставлять ресурсы волоконно-оптической инфраструктуры, недоступные ни в одной из существующих наземных линий такого масштаба на территории РФ. При этом они широко используются в бизнес-моделях развитых телеком-рынков и морских подводных межконтинентальных линий связи и становятся все более популярными у заказчиков, заинтересованных в организации новых поколений сетей связи. Сочетание новой географии и бизнес-модели позволит проекту сформировать новый рынок предоставления волоконно-оптической инфраструктуры в РФ как услуги для российских и международных заказчиков, составить прямую конкуренцию морским системам, через которые в настоящий момент передается подавляющее большинство трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Проект также обеспечит потребности в инфраструктуре ВОЛС для развития экономики РФ (в т. ч. для государственных программ) вплоть до 2050 и создаст стимул для развития рынка радиоэлектронной продукции.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.

Заказчики получат от ООО «Атлас» в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом, компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 года. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование, что позволит оптимально использовать приобретенный ресурс оптических волокон.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) — современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи.

Темное волокно (Dark Fiber) — волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных.