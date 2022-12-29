Общество

Псковский «Экопром» объявил героями года сотрудников, спасших щенка

Героями уходящего года в «Экопроме» стали водитель Александр Расторгуев и оператор Артем Андреев, оказывающие услуги по вывозу ТКО на территории Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Фото здесь и далее: «Экопром»

«Когда тебе дают рейс, никто не говорит, какие сложности тебя там будут ждать: перегруженный контейнер, который не поднять, или такая гора мусора сверху, что в начале ее нужно перекидать вручную, разбитая дорога или заблокированный подъезд к площадке. Можно застрять в сугробе и вытаскивать машину несколько часов на морозе, а в гололед можно легко съехать с обочины, потому что под тяжелым весом машина не тормозит, а скользит, особенно если горка», - рассказал Артем Андреев.

«Рабочий день начинается в 7 утра, чтобы к этому времени успеть на работу, приходится вставать в 5. Нужно пройти медкомиссию и осмотр транспорта. Затем выезд на маршрут. За день проезжаешь 130-150 км. В маршрутном листе больше 50 площадок, на которых может быть и 1, и 5 неподъемных контейнеров. Каждый нужно вытащить и подкатить к машине, за смену это примерно около 150-170 мусорных баков. Иногда приходится откапывать из снега или разгребать наваленные горы мусора вокруг него. Если случаются непредвиденные ситуации, то график сбивается, домой можно вернуться за полночь. А в 5 утра снова вставать», - рассказал Александр Расторгуев.

«Узкие улицы, заставленные дворы, когда проезжаешь в миллиметре от других машин, только и думаешь, как бы не задеть никого, встречается и негативное отношение жильцов – это лишь часть трудностей. Человек должен обладать высокой стрессоустойчивостью», - отметили в пресс-службе организации.

Артем и Александр работают в «Мехуборке» с 2019 года, работа нравится, хотя за время работы повидали всякое. Но то, что они увидели 10 октября 2022 года, даже самого холоднокровного человека повергнет в ужас.

«В середине рабочего дня приехали на площадку по адресу: г. Порхов, ул. Псковская, д. 7, на тот момент объездили уже порядка 15 площадок, услышали звук, прислушались: кто-то скулит, стали разрывать наваленные горы КГМ (крупногабаритного мусора – прим.авт.) и нашли заваленного щенка, которого избили и выкинули на помойку. Подошли к щенку, увидели, что имеет повреждения, перебиты лапки и кости торчат наружу, попытались взять - стал кусаться, посадили в мешок и отвезли в приют "Добрый"», - скромно излагает события того дня Александр Расторгуев.

«При любой ситуации нужно оставаться человеком», - добавил Артем Андреев.

«Это же не мусор какой-то, это живое существо, а его избили и выкинули на помойку как мусор. У нас не принято выкидывать животных. Увидел, сердце кровью облилось, стало жалко собачку и приняли решение, что нужно везти, спасти жизнь» - дополнил коллегу Александр Расторгуев.

Артему 30 лет, среднее-специальное образование, по специальности повар-кондитер. Александру 32 года, по образованию автомеханик. С детства прививали любовь к животным. Дома у обоих есть животные, взятые из того же приюта «Добрый». Знали, что там малышу окажут помощь и не оставят в беде. Несмотря на график и маршрут, не считаясь с личным временем, все равно работают до последнего бака, повезли.

Принимал собачку Юрий - сотрудник приюта. Он находился на работе, когда сотрудники «Мехуборки» привезли щенка. Говорит: «Ребята были очень взволнованы, протянули мешок, а там щенок, похожий на кавказца. Когда убирали мусор нашли животное, над которым поиздевались». Юрий увидел, что щенок лежал на одной лапе и не вставал. Сразу же все бросил и поехал в Псков, сделали рентген. Оказалось, что у щенка сломаны две лапы, уже несвежий открытый перелом на одной, идет воспаление, и лапу нужно ампутировать, потому что ее уже не собрать, и переломы в двух местах на второй, грудная клетка повреждена, необходимо собирать плечевую и лучевую кости. Говорит: «Если бы не сотрудники "Мехуборки", щенок умер бы в мучениях от полученных травм и от голода – передвигаться он уже не мог. Невозможно представить то количество боли, которое он перенес».

«Эта душераздирающая история задела всех. Никто не остался равнодушным к судьбе малыша. После лечения собака нашла хозяев в г. Санкт-Петербурге и обрела вторую жизнь благодаря нашим героям – Артему и Александру», - прокомментировали в пресс-службе.