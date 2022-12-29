Общество

Псковский губернатор исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний»

В рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» губернатор Михаил Ведерников исполнил новогодние мечты 14-ти детей — воспитанников социальных учреждений Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В канун Нового года семь ребят из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получили подарки в торжественной обстановке в правительстве Псковской области.

Глава региона поздравил ребят с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал им хорошей учебы и отличного настроения. «Самое главное — быть хорошими людьми, быть добрыми и верить в чудеса. Если сильно в них верить, то они сбываются. Нужно уметь, как принимать добро, так и отдавать. И со временем вы будете получать даже большее удовольствие, делая добрые дела», — сказал Михаил Ведерников.

Из рук губернатора у новогодней елки дети получили то, о чем давно мечтали. Велосипеды, лыжи с экипировкой, спортивную форму, гитару, гаджеты, а также сладкие подарки.

Ребята к Михаилу Ведерникову тоже пришли не с пустыми руками. Они поблагодарили его за подарки и внимание, а в ответ вручили сувениры, сделанные своими руками.

После общения с губернатором области воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, побывали в поезде Деда Мороза, который сегодня сделал остановку в Пскове.

В этом году в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» исполнят более 230 детских новогодних пожеланий. Это мечты детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Акция проходит в двух форматах: офлайн и онлайн. По условиям проекта все желания должны быть исполнены до февраля следующего года.

Кроме того, губернатор также принял участие в общероссийской благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполнил мечты трех ребят из Псковской области и ДНР. Их новогодние желания были написаны на шариках, которые украшали праздничную елку в Кремле.