Общество

Самым теплым днем зимы в Псковской области может оказаться 1 января

Самым теплым днем зимы в Псковской области может оказаться 1 января. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Первого числа ожидается, пожалуй, самый теплый день в декабре-январе. Дневная температура будет положительной, до + 7 °C на всей территории обрасти. Затем, со 2 января, температуры начнут постепенно понижаться. Около 0 °C будет ночью и днем. Заток холода произойдет, предварительно, на 5-6 января, так что вероятность Рождественских морозов пока есть», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что в первые дни января ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.