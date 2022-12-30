Общество

Псковичей приглашают принять участие в «Кремлевском квизе»

Жителей Пскова приглашают принять участие в «Кремлевском квизе», который состоится в Приказной палате Псковского кремля 7 января в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В ходе игры вы сможете проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального. Интересные вопросы, необычные правила и заводной ведущий – вот что ждет игроков в рождественский вечер 7 января. Добавьте интеллектуальной изюминки в свои новогодние праздники», - прокомментировали организаторы.

Место встречи: информационный центр Псковского музея (ул. Кремль, 4). Стоимость: 400 рублей с человека. Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по этой ссылке. Запись и справки по телефону: +78112724574.