Общество

Глава Пушкиногорского района призвала коллег быть на связи в новогодние праздники

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова свой первый день в новой должности сегодня, 30 декабря, начала с проведения рабочей планёрки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пушкиногорского района.

Фото здесь и далее: администрация Пушкиногорского района

В работе совещания приняли участие руководители предприятий и организаций района. Дороги, энергообеспечение, водо-теплоснабжение, движение общественного транспорта, работа поликлиники и остальные вопросы жизнеобеспечения района во время новогодних праздничных дней стали предметом рассмотрения на планёрке.

Во избежание непредвиденных ситуаций, глава района попросила всех руководителей быть на связи в режиме 24/7. В случае отсутствия необходимо доложить об отъезде, назначив ответственное лицо для принятия решений.

Дорожные организации должны быть к оперативному реагированию на складывающиеся погодные условия и иметь связь с руководителями городского поселения «Пушкиногорье» и сельским поселением «Велейская волость».

По работе автотранспортного предприятия в период новогодних праздников глава района Оксана Филиппова попросила рассмотреть возможность организации дополнительных маршрутов в дни работы поликлиники 3 и 6 января 2023 года.

Руководитель пушкиногорсокго райпо Елена Яковлева обратила внимание дорожных организаций на необходимость расчистки от снега площадок для остановок автолавок.

Представители энергетической компании уведомили о готовности аварийных бригад и наличии генераторов к работе в дни новогодних каникул и о срочной необходимости замены трансформатора на улице Тригорской и обещали закончить работы сегодня, 30 декабря.

Присутствующие обратили их внимание на возможность заблаговременного уведомления жителей о плановых отключениях электроэнергии.

Руководитель Пушкиногорского филиала АО «Нева Энергия» Андрей Егоров доложил о том, что системы теплоснабжения работают в штатном режиме.

Сотрудники МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг» также готовы к работе в предпраздничные и праздничные дни, отметил директор предприятия Анатолий Романов.

Председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района Николай Иванов обратился с просьбой к руководителям организаций сконцентрировать усилия и ресурсы для обеспечения работы всех служб района.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством и напомнила о необходимости усиленного внимания к решению вопросов жизнеобеспечения района и оперативному реагированию к просьбам жителей.