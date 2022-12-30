Общество

Псковская Лента Новостей поздравляет читателей с наступающим Новым годом

Дорогие друзья!

Уходит в историю 2022 год. Он был насыщен событиями - очень разными и неоднозначными, в том числе тяжелыми для восприятия и поистине трагическими. Знаем, что многим из вас в тревожной атмосфере было непросто сохранить душевное спокойствие и надежду на лучшее. Мы, журналисты Псковской Ленты Новостей, стремились в этой ситуации помочь читателям лучше понимать суть происходящих изменений и разобраться в новой политической реальности, настроить на позитивный лад и ответить на вопрос: а что, собственно говоря, дальше?

Вместе с вами мы переживали непредсказуемые повороты 2022-го, поддерживали друг друга и были вместе. Сегодня хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы были с нами. Это помогало даже в непростых условиях идти дальше, не останавливаться, реализовывать уже существующие и начинать новые проекты.

Это было непросто. В период, когда в обществе происходит радикализация, растет градус агрессии и непримиримости, оппоненты не хотят слушать и слышать другую точку зрения - тяжело приходится всему журналистскому сообществу. Среди власть предержащих не всегда есть понимание того, чем должны заниматься СМИ. Сохранить верность профессии удается не всем - и мы наблюдаем многочисленные примеры того, как журналистика превращается в пропаганду.

Уверены: это наше общее достижение, что ПЛН живет, развивается и завершает год, уверенно сохраняя статус лидера медиапространства Псковской области по всем основным показателям, в том числе по размерам аудитории. Всем вам - тем, кто читает наш сайт и Telegram-канал, кто участвует в жизни наших групп в соцсетях, кто слушает радио ПЛН FM и смотрит канал ПЛН ТВ - мы очень благодарны. Высоко ценим ваше внимание и дорожим доверием.

Всех вас - друзей и партнеров Псковской Ленты Новостей, наших читателей, слушателей и зрителей - поздравляем с Новым 2023 годом. Хотим пожелать вам мира, благополучия, сил сохранять душевное равновесие и оставаться людьми, что бы ни происходило вокруг. Дай бог, в наступающем году будут сбываться только оптимистичные прогнозы - и всё будет хорошо!

Искренне ваша ПЛН