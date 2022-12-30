Общество

Полицейские и росгвардейцы обеспечат общественный порядок на новогодних мероприятиях в Псковской области

Сотрудники УМВД России по Псковской области в круглосуточном усиленном режиме будут обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время новогодних мероприятий. Всего будет задействовано более 100 полицейских. Им помогут коллеги из регионального управления Росгвардии, а также представители частных охранных организаций и общественности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В зоне особого внимания полицейских будут общая ситуация на дорогах области и соблюдение требований к реализации алкогольной и иной продукции. Кроме того, под особым контролем - места установки новогодних елей. Их на территории области 67, девять из них - в столице региона.

Во всех муниципальных образованиях будут круглосуточно приниматься сообщения жителей области о происшествиях и совершенных правонарушениях, обеспечиваться оперативное реагирование и принятие мер по их регистрации, пресечению и оказанию необходимой помощи гражданам.

Полиция Псковской области напоминает, что обратиться в органы внутренних дел с любой значимой информацией можно по телефонам 02 (102), лично или через официальный интернет-сайт УМВД.

В пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области добавили, что с 31 декабря по 8 января безопасность граждан и общественный порядок, совместно с правоохранительными органами, будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии.

Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии приближены к местам массового пребывания граждан.

Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии», запрещено ношение гражданского оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения.