Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Заканчивается 2022-й год. Сложный, но в тоже время знаковый и судьбоносный. Сегодня мы переворачиваем эту страницу и движемся дальше - с уверенностью в своей правоте, друг в друге, со знанием того, что все испытания мы встречаем смело, вместе, плечом к плечу. Наш народ в очередной раз доказал, что в непростые времена мы умеем объединяться и находить ответы на любые вызовы. Сотни тысяч мужчин всех возрастов, профессий и национальностей по зову сердца встали на защиту нашей страны. Тысячи гражданских специалистов отправились в зону СВО, чтобы помочь выстроить работу жизненно важных направлений. Миллионы людей помогают нашим военным и собирают гуманитарные грузы для беженцев. Вместе с этим каждый из нас работает в своей сфере и делает все возможное, чтобы наша страна, чтобы наш родной регион продолжали развиваться, становились лучше и комфортнее», - отметил он.

«Нам есть, что вспомнить, - продолжил глава региона. - Мы открыли новую школу в Великих Луках. Начали строить и проектировать еще 9 школ в разных муниципалитетах. Запустили новые производства в "Моглино", реализовали новые проекты в АПК. Наш электротехнический кластер становится все более заметным инновационным центром. Впервые в Псковской области наметился положительный тренд по обеспечению медицинскими кадрами. И он сохранится, потому что мы начали строительство учебно-лабораторного корпуса. Мы провели целый ряд знаковых культурных мероприятий, которые привлекли десятки тысяч жителей и гостей нашей области. Беспрецедентными темпами идет обновление дорожно-транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры».

Видео: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатора напомнил, что тысячи людей принимают участие в реализации проектов ТОС, в инициативном бюджетировании, в федеральных и региональных грантовых конкурсах. Больше 100 миллионов рублей привлечено на реализацию частных инициатив в сфере благоустройства и социальных услуг.