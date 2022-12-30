Общество

Псковские приставы поздравили жителей с Новым годом

С Новым годом поздравил жителей Псковской области главный судебный пристав региона Сергей Колесников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

«Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремлённость в будущее. С благодарностью, добрым словом вспомним старый год и с уверенностью взглянем в новый», - поздравил Сергей Колесников.

Он пожелал коллегам и псковичам счастья, здоровья, достатка и благополучия. Воплощение в жизнь всех добрых замыслов, новых побед и приятных открытий, годом, тепла и радости.