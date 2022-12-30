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Общество

Александр Котов: Мы смотрим в будущее с надеждой на лучшее, с верой в добро и справедливость

31.12.2022 14:16|Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Наступление нового года – особенный праздник, он наполнен трогательными эмоциями и очень важными для каждого смыслами. Мы вспоминаем прошедшие события и анализируем поступки, стараемся заглянуть в будущее, ставим новые цели, мы дарим подарки близким и надеемся, что наступающий год обязательно будет лучше», - отметил он.

2022 год перевернул привычный уклад и представления о мироустройстве, продолжил Александр Котов. «Он проверял на прочность дружбу и веру, заставил пересмотреть планы и помог найти неожиданные, неординарные решения. Он сплотил в сопротивлении лжи и несправедливости, в желании совершать искренние, бескорыстные поступки, а вместе с тем дал возможность почувствовать единение, силу, научил ещё больше ценить стойкость и надёжность», - подчеркнул он.

«Конечно, в новом году все мы желаем мира и процветания нашей стране, а себе – обычного человеческого счастья, потому что каждый из нас хочет быть здоровым, любить и быть любимым, растить детей, заботиться о близких, работать, добиваться поставленных целей, приносить пользу людям. Мы смотрим в будущее с надеждой на лучшее, с верой в добро и справедливость.  Пусть все добрые мечты сбудутся! Сил, терпения и удачи всем нам! С Новым 2023 годом!» - добавил Александр Котов.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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