Общество

Псковский фотограф опубликовал 10 своих наиболее удачных астроснимков 2022 года

Псковский астроном-любитель Петр Митрофанов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал 10 наиболее удачных астрофотографий 2022 года.

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Подводя итоги года, 10 наиболее удачных астрофотографий 2022 года из своей коллекции», - прокомментировал свою публикацию Петр Митрофанов.

На снимках можно увидеть метеорный поток Геминиды над Михайловской церковью в деревне Павловка Самарской области, метеор над руинами Троицкой церкви в деревне Красиковщина Псковского района, Полярное сияние в юго-восточной стороне неба в деревне Черняковицы Псковского района, центральную часть туманности «Сердце» в созвездии Кассиопея, восход Луны над Псковским кремлем и другие объекты.