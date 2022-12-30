Общество

Россиян предупредили о самых аллергенных продуктах на праздничном столе

В новогодние каникулы следует с осторожностью употреблять непривычные экзотические продукты, поскольку они могут спровоцировать аллергию. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По словам эксперта, чаще всего нежелательную реакцию вызывают морепродукты, в том числе рыба, устрицы и икра, а также орехи, экзотические ягоды и фрукты, сообщает «Москва 24».

«Аллергическая реакция либо есть либо нет. Поэтому, если у человека нет аллергии на этот продукт, он ее не получит. Либо этот продукт новый для человека и он не знал, что у него возможна аллергическая реакция. Чтобы избежать неожиданного появления аллергии, стоит отдавать предпочтение традиционным блюдам в вашей семье, не экспериментировать», – объяснила диетолог.

Если человек все же хочет побаловать себя необычным лакомством, лучше употреблять незнакомые продукты по чуть-чуть, чтобы оценить реакцию организма, посоветовала Русакова.

«Не нужно есть все подряд, потому что потом будет сложно определить, на что именно возникла аллергия», – заключила специалист.