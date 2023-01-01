Общество

Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Новый 2023 год в Пскове начался с теплой и дождливой погоды. Вместо уже привычных сугробов на улицах появились лужи.

Пока горожане не спеша просыпаются, фотограф Псковской Ленты Новостей Александр Елисеев запечатлел первый день 2023 года.