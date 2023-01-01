Общество

Более 200 человек обеспечивали безопасность в Псковской области в новогоднюю ночь

Более 200 человек обеспечивали безопасность в Псковской области в новогоднюю ночь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В Псковской области завершилось празднование новогодней ночи. В этом году массовые традиционные праздничные мероприятия были отменены. Однако полицейские, сотрудники Росгвардии и частных охранных организаций в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность псковичей. Общественный порядок и безопасность граждан обеспечивало более 200 человек: из них более 100 полицейских, 47 народных дружинников и 10 представителей частных охранных организаций. Кроме того, посильную помощь в обеспечении безопасности псковичей оказали 29 сотрудников Росгвардии», - рассказали в ведомстве.

По данным УМВД России по Псковской области, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Полицейские продолжат нести службу и осуществлять охрану общественного порядка в местах проведения новогодних и рождественских праздников, добавили в пресс-службе.