Общество

«Любителям попариться в бане» дали советы по безопасности в псковском МЧС

Помнить о пожарной безопасности призвали в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«Любителям попариться в бане не следует забывать о правилах пожарной безопасности. В новогодние каникулы многие граждане отправляются на свои дачные участки и в загородные дома. Но всегда следует помнить, что баня – опасное в отношении возникновения пожаров строение», – отметили в МЧС.

В каждой бане применяется для обогрева печь - дровяная или электрическая, а любой нагревательный прибор большой мощности, по своей сути, является пожароопасным объектом. Парилка в этом случае становится объектом повышенной пожарной опасности. Поэтому следует обязательно придерживаться определенных правил, несоблюдение которых может привести к весьма печальным последствиям.

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной.

Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, нельзя допускать перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару.

«Не стоит забывать и про элементарные вещи: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять топящуюся печь без присмотра», – добавили сотрудники ведомства.

В случае возникновения пожара следует звоните в пожарную охрану по телефонам: 01, 101, 112.