Общество

Объединенные клиентские службы Соцфонда будут работать 4 января

Россияне смогут получить услуги Социального фонда России (СФР) уже 4 января. В этот день по всей стране в дежурном режиме будут работать объединенные клиентские службы СФР. Гражданам будут доступны все государственные услуги объединенного Фонда, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении СФР.

«Создание Социального фонда России совпало с новогодними праздниками. Дни с 1 по 8 января в нашей стране будут выходными. Несмотря на это, в клиентских службах фонда 4 января будет организован дежурный прием граждан. Если у кого-то есть неотложные вопросы по оформлению мер социальной поддержки, то специалисты фонда окажут всю необходимую помощь», - пояснил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

В Псковской области клиентские службы СФР в дежурном режиме будут работать в городах Псков и Великие Луки 4 января с 10.00 до 15.00.

В штатном режиме клиентские службы Соцфонда заработают с 9 января. Адрес ближайшей клиентской службы можно уточнить на сайте Соцфонда (https://sfr.gov.ru/branches/pskov/info~0/7220/).

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Напомним, что подача электронных заявлений на получение мер социальной поддержки фонда доступна на портале государственных услуг, а в Едином контакт-центре по бесплатному телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на главной странице сайта СФР можно получить консультацию по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.