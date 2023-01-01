Общество

Псковичи покоряют «Сириус»

3 января. Ветреный промозглый Псков. Рейс Псков - Сочи. Кто-то летит за снегом - покататься на горных лыжах, кто-то погулять и подышать морским воздухом. А группа юных математиков из Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества летит в центр науки «Сириус», на январскую математическую смену.

Ребятам предстоит три недели интенсивных занятий математикой в компании таких же увлеченных детей под руководством ведущих преподавателей страны. Январскую математическую смену курирует директор 239-го президентского лицея Максим Пратусевич. Уже много лет 239-й лицей - «кузница» чемпионов и победителей международных и всероссийских олимпиад по математике, физике, информатике.

Девять увлеченных математикой юных псковичей прошли весьма непростой многоступенчатый отбор. Вот их имена: Андрей Базунов (СОШ №4), Никита Виноградов (ПТЛ), Ян Луппо (Гуманитарный лицей), Лев Михайлов (ПТЛ), Егор Новиков (ПТЛ), Иван Кривуля (ПИЛГ), Ярослав Соловьев (ПТЛ), Дмитрий Герасимов (ПТЛ), Владислав Морозов (школа №8).

Общее у них - любовь к математике и замечательный преподаватель, влюбленный в свое дело - Элла Викторовна Богданова, методист отделения математики Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества. Кого-то приводят родители, кто-то идет по стопам старших братьев и сестер. Но ни один из них теперь не мыслит свою жизнь без математики.

«Человек всегда учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых мы учимся, правильно называются учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя», - говорил Иоганн Вольфганг Гёте.

Спасибо Элле Викторовне за ее любовь к математике, детям, за то, что она «открыла двери» в мир математики для десятков юных псковичей.

Пожелаем ребятам интересных задач, нестандартных решений, новых друзей и конечно, больших побед!

Юлия Колбина