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Общество

В России предложили давать студентам прибавку к стипендии на Новый год

04.01.2023 10:06|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил РИА Новости, что прибавку к стипендии на Новый год можно было бы сделать по аналогии с 13-й зарплатой, сообщают РИА Новости.

«Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают – они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», - добавил он.

Как указано на сайте Минобрнауки, в 2022 году размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1 755 рублей, социальной стипендии - 2 634. Помимо государственных стипендий студенты и аспиранты, которые достигли выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут претендовать на стипендии президента и правительства, а также именные.

Теги: #студенты #стипендия
Источник: Псковская Лента Новостей
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