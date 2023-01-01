Общество

В России предложили давать студентам прибавку к стипендии на Новый год

Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил РИА Новости, что прибавку к стипендии на Новый год можно было бы сделать по аналогии с 13-й зарплатой, сообщают РИА Новости.

«Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают – они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», - добавил он.

Как указано на сайте Минобрнауки, в 2022 году размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1 755 рублей, социальной стипендии - 2 634. Помимо государственных стипендий студенты и аспиранты, которые достигли выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, могут претендовать на стипендии президента и правительства, а также именные.