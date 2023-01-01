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Общество

Экологи объяснили опасность искусственных елок для здоровья человека

04.01.2023 18:38|ПсковКомментариев: 0

Экологи объяснили, как утилизировать натуральную елку без вреда для экологии и в чем опасность искусственных деревьев для здоровья человека.

Если ель стоит без воды, то ее следует сдать на переработку уже примерно через неделю, цитирует генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева РБК.

При этом дерево, которое находится в емкости с водой, простоит дольше, отметил он.

«Следует оценивать состояние ели. Если же ее не отправить на переработку сразу же после того, когда она начнет увядать, а просто выбросить в не предназначенном для этого месте, то дерево начнет в итоге гнить и выделять в атмосферу 13−20 кг накопленного за время роста углекислого газа. Этот процесс сопровождается эмиссией опасного газа метана, который дает сильный парниковый эффект», — сообщил Буцаев.

При этом пластиковую елку можно использовать не менее 20 лет. По словам Буцаева, срок использования одной пластиковой елки компенсирует затраты на выращивание 20 живых елок в питомнике. При неправильной эксплуатации или попадании на полигон возможен риск выделения токсичных веществ. Это происходит во время производства и переработки, а также при воздействии повышенных температур.

Искусственная елка может быть опасна, подтверждает сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов. Такое возможно, в случае если она произведена из некачественных материалов, если при производстве используется токсичная краска, если ее обрабатывают формальдегидом. При покупке искусственного дерева специалист советует обращать внимание на присутствие неприятного запаха и следов от краски. Именно эти признаки укажут на нарушения при производстве. Также важно обращать внимание на маркировку изделия, чтобы избежать покупки вредного для окружающей среды материала.

«Даже у вас качественная искусственная елка, если ее использовать десять лет, потом выбросить, пластик, из которого она произведена, разлагается более 100 лет. Так что для экологии действительно покупать каждый год живую елку менее вредно, чем десять лет пользоваться искусственной», — пояснил Фролов.

Самые безопасные для экологии, по словам Андрея Фролова, живые елки в горшках. Специалист объясняет, что их не требуется утилизировать. Эти деревья можно поставить на лоджию и весной посадить — на участке или за городом. Минус этого варианта — высокая цена, такие елки привозят из Дании, объяснил Фролов.

Теги: #елка
Источник: Псковская Лента Новостей
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